Сбытчика «синтетики» приговорили к пяти годам тюрьмы в Карагандинской области

АБАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Сбытчик, занимавшийся продажей наркотиков через социальные сети, приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Все началось с того, что в отдел по противодействию наркобизнесу управления полиции Абайского района поступила оперативная информация: неустановленное лицо через Telegram-канал, занимается на территории Абайского района сбытом синтетических средств, относящихся к наркотикам, «скорость» и «спайс».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП Абайского района установили и задержали 33-летнего жителя города Сарани. При обыске в квартире подозреваемого была найдена женская сумка, в которой изъято 0,115 грамма порошкообразного вещества белого цвета. Экспертиза установила, что это синтетическое средство «скорость».

Во время допроса сбытчик признался, что через Telegram-канал под своим ником занимался реализацией синтетического средства «скорость».

Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств с целью сбыта. После сбора доказательного материала уголовное дело было направлено на рассмотрение в Абайский районный суд Карагандинской области, который вынес злоумышленнику приговор: пять лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.