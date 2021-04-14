Сбытчика синтетических наркотиков задержали полицейские Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими задержан сбытчик синтетических наркотиков в особо крупном размере, который занимался распространением путем «закладок» на территории столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по улице Сейфуллина была остановлена автомашина марки «Reno Sandero» под управлением 32-летнего мужчины. В ходе обыска в автомашине был обнаружен и изъят пакет, внутри которого находилось 27 полиэтиленовых свертков с содержимым наркотическим веществом «гашиш», также обнаружена барсетка, внутри которой находилось 9 расфасованных полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом «гашиш» весом около 2 кг, подготовленных для дальнейшей реализации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Задержанный дал признательные показания. В настоящее время он водворен в ИВС ДП.



