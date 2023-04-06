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Сбытчика поддельных 10-тысячных купюр задержали в Алматы

Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2023, 13:52
Сбытчика поддельных 10-тысячных купюр задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Преступная деятельность группы лиц, занимающихся сбытом поддельных денежных купюр номиналом 10 000 тенге пресечена департаментом АФМ по городу Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные денежные купюры, мобильные телефоны и другие предметы. В настоящее время, по данному факту проводится досудебное расследование.

В отношении одного фигуранта санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию второго подозреваемого. Также устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.


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