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Сбытчика наркотиков задержала полиция Шымкента

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Февраля 2023, 18:57
Сбытчика наркотиков задержала полиция Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Очередного сбытчика наркотиков задержала полиция Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Шымкента в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 48-летнего мужчину, занимающегося сбытом наркотиков. При проверке местожительства изъято девять спичечных коробков с наркотическими веществами. Согласно заключению экспертизы изъятое – высушенная марихуана, общая масса которого составила 37 граммов.

По факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


Фото: polisia.kz
МВД РК   Шымкент   Борьба с наркотиками  
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