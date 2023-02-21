ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Очередного сбытчика наркотиков задержала полиция Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Шымкента в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 48-летнего мужчину, занимающегося сбытом наркотиков. При проверке местожительства изъято девять спичечных коробков с наркотическими веществами. Согласно заключению экспертизы изъятое – высушенная марихуана, общая масса которого составила 37 граммов.

По факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Фото: polisia.kz