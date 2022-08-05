5 Августа 2022 12:31

Сбытчика наркотиков осудили на 11 лет в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На 11 лет тюрьмы осудили сбытчика наркотиков в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города, признанного виновным за незаконное хранение и перевозку в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере. У него изъято более 144 граммов психотропного вещества.

Выяснилось, что подозреваемый неоднократно приобретал путем извлечения из закладок свертки с психотропным веществом и незаконно хранил у себя в подвальном помещении в особо крупном размере.

На судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал. Также отказался от показаний, которые давал в ходе досудебного расследования. Однако виновность подтверждена неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими.

Приговор вступил в законную силу. Ему предназначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет.

«Всего за прошлый год и истекший период этого года в суд было направлено 17 уголовных дел в отношении закладчиков психотропных веществ, по десяти делам уже вынесены приговоры, где каждый из осужденных получил более 10 лет лишения свободы», – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Актюбинской области Нурлан Таушанбаев.









Фото: polisia.kz















