Сбытчика марихуаны задержали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские задержали сбытчика марихуаны, передает Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе оперативной разработки задержан 34-летний житель города Тараза, который сбывал на территории областного центра наркотическое средство «марихуана».

В момент задержания сбытчика наркотиков в ходе личного обыска и по месту проживания обнаружено наркотическое средство «марихуана высушенная»». Общий вес вещества составил 1 килограмм 600 грамм.

Задержанный дал признательные показания. Он водворен в ИВС города Тараза. Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере) и статье 297 части 1 УК РК (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере).