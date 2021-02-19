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    19:26, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Сбытчика марихуаны задержали в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские задержали сбытчика марихуаны, передает Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе оперативной разработки задержан 34-летний житель города Тараза, который сбывал на территории областного центра наркотическое средство «марихуана».

    В момент задержания сбытчика наркотиков в ходе личного обыска и по месту проживания обнаружено наркотическое средство «марихуана высушенная»». Общий вес вещества составил 1 килограмм 600 грамм.

    Задержанный дал признательные показания. Он водворен в ИВС города Тараза. Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере) и статье 297 части 1 УК РК (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере).


    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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