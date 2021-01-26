Сбытчика героина задержали жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские задержали сбытчика героина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селе Кордай за сбыт наркотических средств задержан 57-летний местный житель, у которого дома изъято наркотическое средство «героин» общим весом 570 граммов.

В 2016 году наркоторговец уже был осужден за хранение наркотических средств в особо крупном размере. Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Кордайского района.

«По факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта», наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», –сообщила пресс-секретарь начальника департамента полиции Гулсара Мухтаркулова.

