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    22:13, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Сбытчика героина задержали в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские задержали сбытчика героина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    23 января 2021 года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селе Кордай за сбыт наркотических средств задержан 57-летний местный житель, у которого дома изъято наркотическое средство «героин» общим весом 570 грамм. В 2016 году наркоторговец уже был осужден за хранение наркотических средств в особо крупном размере. Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Кордайского района.

    «По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта», наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», –сообщил пресс-секретарь департамента полиции Гулсара Мухтаркулова.


    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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