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Сбытчика гашиша задержали в Астане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Апреля 2023, 14:29
Сбытчика гашиша задержали в Астане Кадр из видео/ t.me/POLICE_of_KZ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сбытчика гашиша выявили столичные полицейские. Им оказался 28-летний житель города, который уже дал признательные показания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«При обыске в машине BMW обнаружено вещество зеленого цвета в спичечном коробке, приготовленном к реализации. В ходе обыска по месту жительства сотрудниками УПН из морозильного отделения холодильника, а также из кухонного шкафа изъят расфасованный в полиэтиленовые пакеты гашиш. Общий вес наркотиков - 1 кг», - говорится в сообщении.

Мужчина дал признательные показания и водворен в ИВС.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.


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