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Сбытчицу с особо крупной партией «синтетики» задержали в Абайской области

25 Января 2023, 14:33
Сбытчицу с особо крупной партией «синтетики» задержали в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Абайской области и областная прокуратура совместно провели спецоперацию по пресечению канала поставки наркотических средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обыска съемного жилья у 25-летней жительницы областного центра обнаружили 84 ZIP-пакета и один полиэтиленовый пакет, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета, а также весы, мерная ложка и необходимые предметы для расфасовки наркотика.

В соответствии с заключением экспертизы, изъятое вещество является психотропным средством – «мефедрон», общий вес которого составил более 770 граммов.

Количество изъятых наркотиков составило более 1 540 разовых доз для наркопотребления, их стоимость на черном рынке составила бы 16 млн тенге.

По данному факту начато досудебное разбирательство по части третьей статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет.


Фото: polisia.kz

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