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Сбыт уранового сырья пресекли в Кызылординской области
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сбыт более 240 кг уранового концентрата пресек КНБ в Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.
«23 октября 2019 года сотрудниками КНБ РК на территории Кызылординской области пресечена попытка сбыта более 240 кг уранового концентрата. В результате специальной операции с поличным задержаны 4 участника преступной группы, которым предъявлено подозрение по части 2 статьи 283 Уголовного Кодекса «незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами», - сообщили в пресс-службе КНБ.
Согласно заключению специалистов Института Ядерной Физики, изъятый урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, уровень радиации которого многократно превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья населения (радиологические и токсикологические последствия).
По данным следствия, радиоактивное вещество похищено злоумышленниками на одном из предприятий по разработке месторождения ванадиевых руд.
Иные сведения в интересах досудебного расследования не разглашаются.
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