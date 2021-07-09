РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:08, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Сбыт поддельной иностранной валюты пресечен в Алматы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 27 июня в г. Алматы Комитетом национальной безопасности РК пресечен сбыт поддельной иностранной валюты пособником транснационального преступного сообщества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

    Задержан «авторитет» уголовно-преступной среды, у которого обнаружены и изъяты 400 тысяч поддельных долларов США, предназначенные для криминального оборота в г. Алматы.

    По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.231 («изготовление, перемещение, хранение с целью сбыта поддельных денежных средств и ценных бумаг») УК РК.

    Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

    Преступник дал признательные показания.

    Кроме того, фигуранту инкриминируется самоуправство по факту незаконного завладения автомашиной и земельным участком у предпринимателя из г. Актобе.

    По полученным данным, задержанный поддерживает контакты с т.н. «ворами в законе» из Кыргызстана и России. Проверяется версия о причастности фигуранта к финансированию т.н. «воровского сообщества» и намерениях использовать преступные доходы для реализации иных криминальных схем.

    Проникновение организованной преступности в сферу экономики препятствует её стабильному росту и способствует увеличению теневого капитала.

    Преступления данной категории направлены против интересов наших граждан, негативно влияют на финансовую систему и наносят урон имиджу страны.

    Принимаемые меры направлены на обеспечение экономической безопасности государства и благосостояния граждан.


    Теги:
    Борьба с преступностью Другие государственные органы КНБ Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!