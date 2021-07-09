Сбыт поддельной иностранной валюты пресечен в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 27 июня в г. Алматы Комитетом национальной безопасности РК пресечен сбыт поддельной иностранной валюты пособником транснационального преступного сообщества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Задержан «авторитет» уголовно-преступной среды, у которого обнаружены и изъяты 400 тысяч поддельных долларов США, предназначенные для криминального оборота в г. Алматы.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.231 («изготовление, перемещение, хранение с целью сбыта поддельных денежных средств и ценных бумаг») УК РК.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Преступник дал признательные показания.

Кроме того, фигуранту инкриминируется самоуправство по факту незаконного завладения автомашиной и земельным участком у предпринимателя из г. Актобе.

По полученным данным, задержанный поддерживает контакты с т.н. «ворами в законе» из Кыргызстана и России. Проверяется версия о причастности фигуранта к финансированию т.н. «воровского сообщества» и намерениях использовать преступные доходы для реализации иных криминальных схем.

Проникновение организованной преступности в сферу экономики препятствует её стабильному росту и способствует увеличению теневого капитала.

Преступления данной категории направлены против интересов наших граждан, негативно влияют на финансовую систему и наносят урон имиджу страны.

Принимаемые меры направлены на обеспечение экономической безопасности государства и благосостояния граждан.