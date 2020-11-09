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Сбыт наркотиков через Интернет отнесен к тяжким преступлениям – МВД РК

9 Ноября 2020 13:40
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Сбыт наркотиков через Интернет отнесен к тяжким преступлениям – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день по рекламе наркотиков выявлены 64 преступления, в том числе 39 – по сбытам. В суд по этим фактам уже направлено 41 уголовное дело. Об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Тлеген Маткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На заседании Коллегии Министерства внутренних дел РК Глава государства дал ряд поручений по активизации нашей деятельности в противодействии наркобизнесу. Особый акцент был сделан на усилении работы по фактам рекламы наркотиков. Должен отметить, что работа в этом направлении уже ведется. Переработана законодательная база, упрощен порядок постановки на учет новых психоактивных веществ. Введены новые составы уголовных преступлений, отвечающие современным реалиям наркопреступности», - сообщил Тлеген Маткенов.

По его словам, речь идет о склонении к потреблению наркотиков и их сбыту через Интернет. Теперь они отнесены к категории тяжких и особо тяжких преступлений и предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

«В результате на сегодняшний день по рекламе наркотиков выявлены 64 преступления, в том числе 39 – по сбытам. В суд по этим фактам уже направлено 41 уголовное дело. Сейчас совместно с Верховным судом мы разрабатываем проект Нормативного постановления. Это позволит разъяснить правоприменительную практику по применению единого подхода к расследованию уголовных дел и обеспечению судебной перспективы по делам о новых видах наркотиков», - заверил спикер.

Также до конца года будет принято постановление Правительства по введению под государственный контроль еще 32 наименований новых психоактивных веществ и прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков.

«Помимо вышеперечисленного, завершается работа по исключению возможности использования «электронных кошельков» в обороте наркотиков. В этом месяце вступят в силу разработанные ведомством совместно Национальным банком законодательные нормы по запрету денежных переводов в пользу анонимных пользователей. Внедрена процедура приостановления подозрительных денежных операций в сети, с возможностью идентификации их участников», - заключил Тлеген Маткенов.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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