Сбыт наркотиков через Интернет отнесен к тяжким преступлениям – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день по рекламе наркотиков выявлены 64 преступления, в том числе 39 – по сбытам. В суд по этим фактам уже направлено 41 уголовное дело. Об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Тлеген Маткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На заседании Коллегии Министерства внутренних дел РК Глава государства дал ряд поручений по активизации нашей деятельности в противодействии наркобизнесу. Особый акцент был сделан на усилении работы по фактам рекламы наркотиков. Должен отметить, что работа в этом направлении уже ведется. Переработана законодательная база, упрощен порядок постановки на учет новых психоактивных веществ. Введены новые составы уголовных преступлений, отвечающие современным реалиям наркопреступности», - сообщил Тлеген Маткенов.

По его словам, речь идет о склонении к потреблению наркотиков и их сбыту через Интернет. Теперь они отнесены к категории тяжких и особо тяжких преступлений и предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

«В результате на сегодняшний день по рекламе наркотиков выявлены 64 преступления, в том числе 39 – по сбытам. В суд по этим фактам уже направлено 41 уголовное дело. Сейчас совместно с Верховным судом мы разрабатываем проект Нормативного постановления. Это позволит разъяснить правоприменительную практику по применению единого подхода к расследованию уголовных дел и обеспечению судебной перспективы по делам о новых видах наркотиков», - заверил спикер.

Также до конца года будет принято постановление Правительства по введению под государственный контроль еще 32 наименований новых психоактивных веществ и прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков.

«Помимо вышеперечисленного, завершается работа по исключению возможности использования «электронных кошельков» в обороте наркотиков. В этом месяце вступят в силу разработанные ведомством совместно Национальным банком законодательные нормы по запрету денежных переводов в пользу анонимных пользователей. Внедрена процедура приостановления подозрительных денежных операций в сети, с возможностью идентификации их участников», - заключил Тлеген Маткенов.