Сбыт крупной партии наркотиков расследуют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В течение трех дней североказахстанские полицейские усиленно работали над выявлением и пресечением наркоправонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДВД области, за это время стражи порядка изъяли из незаконного оборота 283 кг марихуаны. Полицейские выявили 13 наркоправонарушений, в том числе 1 факт незаконного хранения наркотиков без цели сбыта в особо крупном размере.

«У жителя одного из районов изъяли 1,5 килограмма марихуаны. Деяние подпадает под действие уголовной статьи, санкция которой подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Выявлен 1 факт сбыта наркотиков в крупном размере. Подробности в интересах следствия не разглашаются», - отметили в пресс-службе.

Совместно с участковыми инспекторами, патрульными и сотрудниками других подразделений наркоборцы проверяли места досуга молодежи, возможные места употребления наркотиков, моментально отрабатывали оперативную информация о вероятных наркоправонарушениях.

«Проводилась работа по выявлению фактов культивирования наркосодержащих растений. Дикорастущая конопля не популярна у наркозависимого контингента в нашем регионе. Тем не менее, растение запрещено к возделыванию, и людям следует принимать меры к ее уничтожению на своих участках», - добавил начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД СКО подполковник полиции Жандос Басыбаев.