Сброситься с колеса обозрения пытался мужчина в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские спасли мужчину от самоубийства, сняв его с колеса обозрения высотой 20 метров, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью 26 августа в полицию Кызылорды поступил звонок от неизвестного. Мужчина угрожал покончить с собой, спрыгнув с колеса обозрения в городском парке.

Полицейские немедленно выехали на место. Прибыв туда, они обнаружили, что в парк уже стянулись силы ДЧС и скорая помощь. Участковый инспектор полиции Бакытжан Досмагамбетов и оперуполномоченный Айдос Амангельдиев увидели человека на верхней части аттракциона. Мужчина стоял наверху и кричал, что покончит с жизнью, спрыгнув вниз. Он никак не реагировал на уговоры и отказывался выходить на контакт. Спасатели предпринимали попытки спустить его, однако мужчина реагировал на это остро – всем своим видом давая понять, что готов к отчаянному поступку. «Мы пытались наладить с мужчиной контакт, но спустя минут 15, я понял, что добровольно он спускаться не будет и решил подняться наверх. Там была аварийная лестница-туннель для проведения технических работ, вот по ней я начал подниматься, в то же время уговаривал его успокоиться. Взобравшись, я схватил его. От него исходил резкий запах алкоголя. Он никак не мог спуститься самостоятельно, так как в любой момент мог просто потерять равновесие и сорваться с железных балок. Я стал тащить его вниз по этой лестнице, на что мужчина отреагировал агрессивно – всячески выворачивался и отбивался. Высота не маленькая – с пятиэтажный дом. Еще и было очень темно», – говорит участковый.

Однако, несмотря на то, что мужчина пытался противостоять своему спасению, полицейскому все же удалось его спустить ниже, где ему смогли помочь спасатели и коллеги. Этот момент застали очевидцы, и видео быстро распространилось по Казнету. Слышно, как люди на заднем фоне аплодируют.

«Думаю, он подпустил меня к себе, потому что, поднимаясь, я сразу начал звать его по фамилии – он живет на соседнем участке, и я его узнал. Город-то у нас маленький», – дополнил Бакытжан Досмагамбетов.





Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников полиции и спасателей трагедии удалось избежать. 28-летнего кызылординца доставили в управление полиции, где с ним также провел беседу психолог. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия.