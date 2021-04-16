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    16:52, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Сброс воды увеличили на Сергеевском водохранилище в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на реке Есиль продолжается подъем уровня воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», на гидропосту в Петропавловске наблюдается подъём воды на 43 см за счёт открытия затворов на водохранилище.

    Уровень воды в Сергеевском водохранилище за сутки увеличился на 28 см и составляет 947 см, объём 876 млн кубических метров, перелив через гребень - 147 см. Сброс воды осуществляется со скоростью 966 кубометров в секунду.

    В реке Есиль наибольший подъем уровня воды у города Сергеевски, наименьший – у села Токсан би. В целом, подъем воды варьируется от 10 до 209 см.

    На малых реках области Иманбурлык, Акканбурлык, Бабыкбурлык, Камысакты, Шарык, Муккыр, Шагалалы уровень воды снижается. За сутки падение составило от 5 до 125 см.

    На гидропосту озера Большой Тарангул в селе Корнеевке за сутки уровень воды поднялся на 12 см и составляет 349 см, отмечаются закраины.


    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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