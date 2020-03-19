Сброс в Урал воды из Ириклинского водохранилища увеличат более чем в 30 раз

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Оренбург (Россия) увеличит с 15 до 500 кубометров в секунду сброс в Урал воды из Ириклинского водохранилища - более чем в 33 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году максимальные уровни весеннего половодья на реках бассейна Урала ожидаются в пределах и выше нормы на 30-160 см. Прогноз объема притока воды в Ириклинское водохранилище - 2,3-3,3 куб. км.

На прошедшем в Оренбурге заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режима работы Ириклинского водохранилища с участием представителей Казахстана было принято решение о сбросе воды в Урал. С 10 марта сброс увеличился с 15 кубометров в секунду до 30-ти. С 20 марта он составит 60 м3/с, с 25 марта – 90 м3/с, с 30 марта 180 м3/с, с 14 апреля – 350 м3/с, с 19 апреля - 500 м3/с. С 29 апреля сброс уменьшится до 350 м3/с; с 4 мая - до 250 м3/с; с 9 мая - до 200 м3/с.», - сообщили в пресс-службе филиала «Управление эксплуатации Ириклинского водохранилища» федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» РФ.

Проинформировав, что режим сброса подлежит оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

Как ранее сообщалось, Оренбург вдвое увеличил сброс воды в реку Урал из Ириклинского водохранилища.

В последние годы река Урал на всем протяжении катастрофически обмелела, потеряла статус судоходной. Заилена или оказалась на берегу большая часть нерестилищ.





