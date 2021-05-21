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Сбой в системе Ashyq прокомментировали в Министерстве цифрового развития

21 Мая 2021 11:12
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Сбой в системе Ashyq прокомментировали в Министерстве цифрового развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вчерашний сбой в системе Ashyq прокомментировал журналистам директор департамента цифровых решений МЦРИАП Бекболат Молдабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы полностью переводили Ashyq на сервера АО «Национальные информационные технологии». Сейчас полностью все проблемы исправлены. Здесь еще важно сказать, что очень большой наплыв по количеству людей был, поэтому какие-то технические ошибки были», - сообщил Бекболат Молдабеков.

По его словам, активных пользователей приложением составляет 1 млн 600 тысяч человек.

«Цифра быстро растет. Так как все перевели в АО «НИТ», такие нагрузки будет выдерживать. То есть, с сегодняшнего дня уже таких проблем не будет. Проявляются другие альтернативы, чтобы система спокойно работала. Поэтому будет работать лучше», - добавил Б. Молдабеков. Напомним, вчера в системе Ashyq произошел сбой.


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Автор:

Арайлым Мұрат

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