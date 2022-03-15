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    12:39, 15 Март 2022 | GMT +6

    Сбой в работе Wildberries прокомментировал Бахыт Султанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов прокомментировал сбой в работе популярного интернет-магазина Wildberries после жалоб казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанцы пожаловались на сбой работы интернет-магазина Wildberries. По их словам, они не могли воспользоваться приложением интернет-магазина, пропала вся информация о заказанных товарах, совершить покупки было невозможно.

    «Информация о наличии сбоя на портале ряда таких маркетплейсов у нас есть. Соответствующие жалобы когда появляются, мы реагируем. Как таковых жалоб пока не было. Когда получили информацию, мы тут же связались с Wildberries. Они обещали, что сегодня этот сбой будет решен», - прокомментировал Бахыт Султанов, отвечая на вопросы в кулуарах заседания Правительства.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Минторговли Главная Общество для mail.ru Экономика Бахыт Султанов
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