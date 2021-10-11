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    20:00, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сбой в работе общественного транспорта произошел в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде сегодня на городских маршрутах не было почти 30% автобусов. Карагандинцы жаловались на то, что приходилось долгое время ждать нужного автобуса на остановках. Данную ситуация прокомментировали в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несколько автобусов сегодня не вышли на линии. Причиной стало отсутствие дизельного топлива на автозаправках.

    «Сегодня на городских маршрутах города на линии находятся 193 автобуса – 72% от плана по расписанию выходного дня. В связи с отсутствием дизельного топлива на автозаправочных станциях сорван выход маршрута №02, на некоторых маршрутах курсирует сокращенное количество пассажирского транспорта. Маршруты №28 и 29 находятся на линии», - прокомментировали в городском акимате.

    Также в ведомстве сообщили, что завтра, 11 октября, по информации автопарков города, ожидается плановый запуск всех маршрутов. Этот вопрос находится на контроле отдела КХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды.



    Теги:
    Топливо Транспорт Карагандинская область
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