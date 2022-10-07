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Сбой произошел в онлайн-сервисах «Казпочты»

Автор:  
Акбота Кузекбай
7 Октября 2022, 17:44
Сбой произошел в онлайн-сервисах «Казпочты»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В онлайн-сервисах АО «Казпочта» произошел сбой, позже были проведены восстановительные работы. Об этом сообщили в компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что 7 октября была зафиксирована недоступность сервисов АО «Казпочта».

«Технические проблемы наблюдались у стороннего провайдера - ТОО «Казклауд» в Центре обработки данных в городе Павлодаре. При проведении анализа была направлена заявка на устранение проблем в ТОО «Казклауд», - сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что ошибки, возникшие в системе хранения данных виртуальных машин ТОО «Казклауд», привели к недоступности всех сервисов АО «Казпочта».

«С утра провели восстановительные работы: запуск сервисов и проверка работоспособности систем. На данный момент восстановительные работы завершены, системы работают в штатном режиме», - проинформировали в компании.


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