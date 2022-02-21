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Сборы военных летчиков проходят в Семее

21 Февраля 2022 11:09
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Сборы военных летчиков проходят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В войсковой части 54835 Семейского гарнизона проходят ежегодные сборы военных летчиков, направленные на повышение уровня летной подготовки и классной квалификации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона.

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Сборы проводятся под командованием командира войсковой части 54835 полковника Кайрата Тугелова. Зачеты по пилотированию техники принимает старший инспектор отдела боевой подготовки управления командующего Военно-воздушными силами полковник Дастан Бейсембинов.

Полеты выполняются на вертолетах ЕС-145 «Еврокоптер» и Ми-17 и проводятся в дневное, ночное время, в сложных метеорологических условиях.

«На сборах каждый летчик показывает летное мастерство и профессионализм. Важную роль при выполнении полетов играет погода, так как ветер и осадки могут усложнять пилотирование вертолетов», – отметил полковник Дастан Бейсембинов.


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#Учения   #Восточно-Казахстанская область   #Регионы   #Вооруженные силы   #Авиация  
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