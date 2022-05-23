Сборы фильма «Паралимпиец» достигли 44 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 апреля в прокат вышел фильм «Паралимпиец» режиссера Алдияра Байракимова, посвященный истории успеха доблестных паралимпийцев. Это один из успешных проектов, профинансированный Государственным центром поддержки национального кино. По данным на 18 мая, кассовые сборы достигли 44 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Паралимпиец» повествует историю спортсмена-лыжника, с детства мечтавшего завоевать олимпийское золото. Однако в жуткой аварии он лишается ноги. Долгие годы главный герой пребывает в глубочайшей депрессии, пока ему не предлагают попробовать свои силы на Паралимпийских играх. Фильм создан по мотивам реальных историй из жизни паралимпийцев, а также Александра Колядина – первого в истории Казахстана чемпиона зимних Паралимпийских игр, который одержал победу в спринте на 1,5 км в Пхёнчхане в 2018 году.

Проект профинансирован Государственным центром поддержки национального кино. В этом году на большой экран вышли несколько проектов киноцентра: «Время патриотов», «Паралимпиец», «Алга», «Лето 1941 года», «Схема», «Акын».

«Итоги по ним подводить пока рано. У некоторых прокат еще не завершен, часть показывают на стриминговых платформах. А по широкому прокату пальму первенства уверенно удерживает «Паралимпиец». По данным на 18 мая, его сборы достигли 44 млн тенге», - ответили в Центре поддержки кино на запрос МИА «Казинформ».

По итогам конкурса, проведенного ГЦПНК в 2019 году, государственную финансовую поддержку получили 17 кинопроектов. Среди них - «Боксер», «Жизнь», «Кажымукан», «Нартай», «Тырна, тырна, тырналар». В 2020 году число таких картин выросло до 39.

«До пандемии успел выйти в прокат только фильм «Каникулы off-line 2». Он же и является пока самым успешным – сборы составили более 200 млн тенге. Также Киноцентр принял участие в завершающем этапе производства фильма «Бизнес по-казахски в Турции» - продолжение самой прибыльной франшизы в истории отечественного кино «Бизнеса по-казахски», - подчеркнули в Центре поддержки национального кино.

К слову, совсем недавно военная драма «Лето 1941 года» режиссера Бекбулата Шекерова стала доступна на ряде популярных стриминговых платформ, включая Kinopoisk, IVI, Okko, Premier и другие.

«В Казахстане лента вышла на большие экраны 21 апреля, а уже через неделю стартовала в российском прокате. Зрители очень тепло встретили картину, о премьере написали многие медиаресурсы, среди которых Kinobusiness.com, Rewizor.ru, Kinoafisha.info, Moscultura.ru и другие. В самом конце прошлого года делегация Центра поддержки национального кино приняла участие в работе Московского международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес». Не только для Казахстана, но и для всех стран Центральной Азии мероприятие стало уникальным событием – впервые кинопроизводители региона смогли представить свои проекты столь крупным блокам на российском рынке, являющимся ключевыми для всех стран СНГ. По отзывам участников форума, на сегодня Казахстан – очевидный лидер региона», - прокомментировали в пресс-службе Центра поддержки национального кино.