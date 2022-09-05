Сборы для разведчиков провели в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие разведывательных подразделений регионального командования «Юг» на полигоне «Матыбулак» в Жамбылской области прошли сложные испытания, связанные с большими физическими нагрузками и отработкой военных навыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе Таразского гарнизона, на полигоне «Матыбулак» завершился тридцатидневный полевой сбор разведывательных подразделений РгК «Юг». Молодые воины-разведчики отрабатывали учебно-боевые задачи по своему предназначению, опытные военнослужащие наращивали имеющиеся знания.

«Прохождение сборов стало для разведчиков своеобразной сдачей годового экзамена, - сообщила руководитель пресс-службы Дина Мухаринова, - и для новичков, и для тех, кто имеет большой опыт службы. На полигоне бойцы разведподразделений прошли сложные испытания, связанные с большими физическими нагрузками, доказывая, что они достойны нести службу в разведке».

По словам спикера, особенность службы разведчиков в том, что действуют они малыми группами в тылу противника, в отрыве от основных сил, и рассчитывать могут только на себя и свои боевые возможности. Поэтому в составе своей группы каждый должен быть универсальным солдатом: уметь ориентироваться на местности, минировать объекты, налаживать связь, метко стрелять, владеть искусством рукопашного боя, быть физически сильным и выносливым. Программа сборов продумана до мелочей, ежедневно физические нагрузки для военнослужащих наращиваются.

«Разведчик должен быть умным, оперативно мыслить в любой сложившейся обстановке, - перечислил ключевые качества разведчиков начальник разведуправления РгК «Юг» Ербол Сергазин. - Также разведчики должны отличаться быстротой и решительностью. Командиры группы показывают свои навыки и умения, а также знания не только в принятии решения, но и в управлении подразделениями в ходе выполнения учебно-боевых задач».

За месяц проведения полевого лагерного сбора, в условиях, приближённых к реальным боевым, с интенсивной и насыщенной боевой подготовкой бойцы разведывательных подразделений РгК «Юг» повысили свой профессиональный уровень до той отметки, когда говорят, что у разведчиков нет невыполнимых задач. Бойцы разведподразделений совершали многокилометровые марш-броски, прочесывали местность, организовывали засады, совершали внезапные налеты на условного противника. Действовали разведчики, как днем, так и ночью, применяя приборы ночного видения, без промаха поражая цели.

«Одним из важных направлений в подготовке разведчиков является стрельба в горах, это самый трудный вид боевой деятельности. Результативность стрельбы повышается благодаря знаниям баллистических особенностей, когда надо целиться под большим углом и владеть приемами стрельбы в горных условиях. Особое место в процессе огневой подготовки разведчиков заняли стрельбы с вертолета. Сложность выполнения этого упражнения заключается в том, что разведчикам необходимо зафиксировать и поразить мишени с большой высоты. Для этого нужно уметь объективно оценивать расстояние до целей, делая поправки на ветер, высоту и скорость полета вертолета», - пояснила Дина Мухаринова.

«Проведение подобных сборов полезно тем, что здесь проверяется и оттачивается мастерство бойцов подразделений специального назначения, они отрабатывают учебно-боевые задачи, которые будут выполнять и в боевой обстановке, - обобщил Ербол Сергазин. - Положительным моментом является то, что здесь происходит обмен опытом военнослужащих, укрепляется дружба и братство воинов-разведчиков».