4 Июля 2022 21:46

Сборщиков конопли в Шуской долине задерживают с помощью армейских беспилотников

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Боевые расчеты тактических беспилотников разведывательного подразделения регионального командования «Юг» задействованы в республиканском мероприятии «Карасора-2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории Жамбылской области с 1 июня проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Летний период является сезоном созревания конопли, и в это время активизируются преступные элементы в расчете на сбор растения. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

Об успешном и результативном применении военных беспилотников в поисках и обнаружении незаконных сборщиков конопли в Шуском районе Жамбылской области сообщила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Министерства обороны РК подполковник Дина Мухаринова.

«Боевые расчеты беспилотных летательных аппаратов в Шуском районе помогли сотрудникам правоохранительных органов задержать незаконных сборщиков конопли. Отслеживание и задержание нарушителей правопорядка состоялось в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Карасора-2022», в которых, помимо представителей органов внутренних дел, задействованы и военнослужащие Министерства обороны», - сообщила она.

В Жамбылской области к совместным оперативно-профилактическим мероприятиям привлечен расчет тактических беспилотников разведывательного подразделения регионального командования «Юг».

«Эффективность совместных межведомственных мероприятий отражается в цифрах, - пояснила спикер. - За последние недели это уже четвертое задержание нарушителя, выявленного с помощью военного БПЛА, совершающего облет над Шуской долиной».

«На дежурство мы заступаем в разное время суток, запускаем наш беспилотный летательный аппарат рано утром и днем, также работаем и в ночных условиях, – информирует командир расчета старший лейтенант Бауыржан Атымтаев. – Операторы БПЛА ефрейторы Бакдаулет Елеукулов и Рамазан Асилов пристально следят за картинкой, которую с высоты передает беспилотник. При первых подозрительных движениях на земле мы незамедлительно передаем информацию и точные координаты своим коллегам из структуры МВД, которые и проводят задержание».

По информации департамента полиции Жамбылской области, с начала 2022 года в регионе выявлено 284 наркопреступления. Из незаконного оборота изъято около 900 килограммов наркотических средств, уничтожено более 23 тонн дикорастущей конопли