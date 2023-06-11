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Сборные Казахстана по теннису до 12 лет вышли в финальную стадию командного чемпионата Азии

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Июня 2023, 17:20
Сборные Казахстана по теннису до 12 лет вышли в финальную стадию командного чемпионата Азии Фото: ktf.kz

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - В столице Туркменистана завершилась квалификация зоны центральной Азии - турнир ITF Asia 12&U Team Championships среди игроков до 12 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Честь Казахстана на командном первенстве защищали Ахмади Маханов (Актобе), Нурдаулет Балкан (Актау), Арнур Турсунхан (Алматы), капитан Антон Михайлов, а также Ясмин Дюсембаева (Экибастуз), Амина Нурмахан (Алматы), Нурай Байсиит (Алматы), капитан Евгения Сушкова.

Наши девочки сыграли четыре матча - с командами Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и всех одержали уверенные победы со счетом 3:0, не отдав соперницам ни одного сета.

Мальчики поочередно обыграли сборные Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана с таким же счетом 3:0, и также не отдав оппонентам ни одного сета.

Таким образом, сборные Казахстана вышли в финальную стадию командного чемпионата Азии среди игроков до 12 лет, который пройдёт осенью 2023 года в Алматы.


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