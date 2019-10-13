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вчера 16:37
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вчера 13:05
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Сборные Казахстана и Бельгии назвали стартовые составы на матч отбора ЕВРО-2020
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная Казахстана примет команду Бельгии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
На данный момент стали известны стартовые составы команд.
Казахстан: Непогодов, Малый, Абикен, Исламхан, Жуков, Марочкин, Суюмбаев, Шомко, Федин, Бейсебеков, Керимжанов.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Витсель, Азар Э. , Мертенс, Менье, Азар Т., Прат, Бачуайи. Игра Казахстан — Бельгия начнется в 19:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция - на телеканале «Qazsport». Первая игра команд в отборочном раунде прошла в Бельгии и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Турнирное положение в группе I выглядит следующим образом: Бельгия — 21 очко, Россия — 18, Кипр — 10, Казахстан — 7, Шотландия — 6, Сан-Марино — 0.
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