Сборные Казахстана и Бельгии назвали стартовые составы на матч отбора ЕВРО-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная Казахстана примет команду Бельгии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент стали известны стартовые составы команд.

Казахстан: Непогодов, Малый, Абикен, Исламхан, Жуков, Марочкин, Суюмбаев, Шомко, Федин, Бейсебеков, Керимжанов.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Витсель, Азар Э. , Мертенс, Менье, Азар Т., Прат, Бачуайи. Игра Казахстан — Бельгия начнется в 19:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция - на телеканале «Qazsport». Первая игра команд в отборочном раунде прошла в Бельгии и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Турнирное положение в группе I выглядит следующим образом: Бельгия — 21 очко, Россия — 18, Кипр — 10, Казахстан — 7, Шотландия — 6, Сан-Марино — 0.