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Сборную Казахстана по шахматам торжественно встретили в Алматы
11 Августа 2022 15:38

Сборную Казахстана по шахматам торжественно встретили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из индийского Ченная, где проходила всемирная шахматная олимпиада, вернулась национальная сборная Казахстана по шахматам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Особое внимание встречающих было приковано к нашим девушкам. Они заняли пятое место по итогам всемирной шахматной олимпиады. Как сообщалось ранее, на счету казахстанок восемь побед, одна ничья и два поражения.

Кроме того, Жансая Абдумалик стала бронзовым призером среди первых досок турнира.

Спортсменки поблагодарили соотечественников за поддержку и радушный прием.

«Считаю, что из 188 стран занять третье и пятое места, — это огромное достижение, это самое лучшее достижение на всемирной шахматной олимпиаде (для страны – прим.ред.). Благодарим всех и каждого, кто приехал и просто решил сплотить команду и поздравить нас с лучшим выступлением», - сказала член женской сборной РК по шахматам Гулисхан Нахбаева.


Кадр из видео


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