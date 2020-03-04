Сборную Казахстана никто не исключал из Чемпионата мира-2020 - гендиректор Казахстанской федерации хоккея

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев прокомментировал информацию о возможном исключении Национальной сборной Казахстана из состава участников предстоящего Чемпионата мира - 2020, проведение которого было запланировано на 8-24 мая в Швейцарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

«На сегодняшний день сборную Казахстана никто не исключал из Чемпионата мира. Конечно, в Международной федерации хоккея IIHF беспокоятся об эпидемиологической ситуации в Швейцарии в преддверии турнира, что естественно для организаторов крупных международных соревнований. Но они (IIHF), теперь будут ждать решения властей Швейцарии, которые должны дать ответ о дальнейшей судьбе Чемпионата мира. Оно примерно будет через две недели.

Понятно, что помимо самой Швейцарии, коронавирус зафиксирован и в многих других странах из топ-дивизиона, это Италия, Германия, Великобритания, США, Канада, Латвия, Россия и Беларусь, но мы считаем, что это не дает основания для сокращения числа команд и целостности турнира. Ведь, есть болельщики, представители СМИ, которые забронировали отели, приобрели авиабилеты и в конце концов билеты на матчи? Вопросов много. Но еще раз повторюсь, в Республике Казахстан не зарегистрированы случаи заболевания данным вирусом. Мы, и наши болельщики полностью готовы принять участие в Чемпионате мира», - отметил Глеб Каратаев.

Сегодня в ряде отечественных СМИ вышла информация об исключении сборной Казахстана из ЧМ-2020, со ссылкой на финское издание Ilta-Sanomat. Обращаем ваше внимание на то, что достоверной является информация исключительно из официальных источников – интернет-ресурсов ИИХФ и КФХ.

В главном хоккейном событии планеты планируется участие 13-ти команд из Европы, двух из Северной Америки и единственная команда представляющая Азию - Республика Казахстан. Защищать чемпионский титул будет сборная Финляндии. Сборной Казахстана предстоит сыграть в группе «В», матчи которой пройдут в Цюрихе с участием команд Швейцарии, России, США, Финляндии, Норвегии, Латвии, Италии и хозяев льда – сборной Швейцарии.

Сборная Казахстана квалифицировалась на элитный ЧМ-2020 выиграв чемпионат мира Первого дивизиона группы «А» (все пять матчей), который прошел в Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая. Напомним, что Казахстан принимал хоккейный ЧМ впервые в истории.

Также, Казахстанская федерация хоккея сообщает, что юношеская сборная Казахстана U18 готовится в штатном режиме для участия в Чемпионате мира в Словакии, который пройдет с 13 по 19 апреля 2020 года. В юношеском ЧМ примут участие сборные Франции, Японии, Словакии, Норвегии и Дании.