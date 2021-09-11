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    17:48, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сборной Казахстана устроили разгром в третьем матче Промофинала Евролиги

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках промофинала Евролиги-2021 по пляжному футболу сборная Казахстана провела свой третий матч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником наших футболистов выступила команда Турции. Матч завершился крупной победой соперников со счетом 9:2. Турки повели в счете уже на пятой минуте, а к 10-й вели в счете 3:0. Первый гол казахстанские футболисты забили на 32-й минуте, но к тому времени счет уже был 8:0. После чего сборная Казахстана забила свой второй гол, а турки поставили точку в игре.

    Напомним, что ранее сборная Казахстана проиграла Греции со счетом 2:4 и выиграла у команды Литвы — 3:1.

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