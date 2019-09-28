Сборники казахской литературы на испанском языке презентовали в Мадриде

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - 27 сентября в штаб-квартире Института Сервантеса (Мадрид, Испания) состоялась презентация антологий современной казахской прозы и поэзии, изданных на испанском языке, передает МИА «Казинформ».

Презентация собрала видных испанских литераторов, переводчиков, ученых-филологов, журналистов, а также членов клуба друзей Казахстана в Испании. С казахстанской стороны в мероприятии приняли участие помощник Президента РК, секретарь Национальной комиссии по реализации программы «Рухани жаңғыру» Аида Балаева, Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Королевстве Испания Константин Жигалов, исполнительный директор Национального бюро переводов Рауан Кенжеханулы, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек.

Стратегическим партнером этого проекта, реализуемого в рамках программы «Рухани жаңғыру», выступило Министерство культуры Испании, творческий консультант проекта – Институт Сервантеса. Литературный перевод, печать и распространение двух антологий современной казахской литературы на испанском языке выполняются издательским домом «Visor-Libros». При поддержке партнеров к подготовке сборников были привлечены лучшие специалисты по литературному переводу. Одна из них - переводчик испанской королевской семьи, доктор филологии, профессор Мария Санчес Пуиг. Она представила антологию казахской прозы испанскому читателю, став автором его предисловия. Современную казахскую поэзию испаноязычному миру представил известный испанский поэт, филолог, академик Королевской академии Луис Альберто де Куэнко.

Руководитель Института Сервантеса Роса Леон отметила, что он и его коллеги понимают и поддерживают желание Казахстана познакомить мир со своей культурой и литературой.

«Я уверен, что казахские читатели знакомы с нашими великими писателями, поэтами и художниками, мы много работаем, чтобы о них знал весь мир. Но для настоящей дружбы и понимания культурный обмен должен быть взаимным. Поэтому издание столь серьезных сборников имеет для нас очень большое значение. Это самое настоящее взаимопроникновение культур», - сказала Роса Леон.





В свою очередь, Аида Балаева отметила: «Перевод и издание антологий казахской литературы на 6 языках ООН являются частью программы «Рухани жаңғыру», инициированной Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Один из проектов программы называется «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Ее задача – представить миру современный Казахстан через ее культуру. Поэтому самым важным для нас было добиться высокого художественного качества перевода, которое позволит достучаться до сердец испанских читателей. Для этого переводчики посетили Казахстан, познакомились с авторами, с нашей страной и культурой. Они стали носителями наших дружеских отношений. Надеемся, что такое сотрудничество послужить еще большему сближению казахской и испанской культур, укреплению отношений между нашими странами».





Антология современной казахской прозы и Антология современной казахской поэзии, были изданы на испанском языке тиражом в 10 тыс. экземпляров. Тираж будет распространён среди библиотек, учебных заведений и академических центров Испании, а также 18 стран Латинской Америки с охватом аудитории в 600 млн человек.

О проекте:

Перевод сборника образцов современной казахстанской литературы на 6 языков ООН реализуется в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Проект, в свою очередь, является составной частью программы «Рухани жаңғыру», инициированной Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым. Задача проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» – представить сегодняшнему миру достижения нашей литературы, музыкального и изобразительного искусства, хореографии, кино и театра за годы независимости. В его рамках были переведены и изданы 2 антологии современной казахстанской литературы на 6 языках ООН. Это «Антология современной казахстанской поэзии» и «Антология современной казахстанской прозы». Объем каждой из антологий составит порядка 500 страниц. В каждую из антологий вошли работы 30 казахстанских авторов.



