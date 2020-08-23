Сборник стихов осужденной женщины выпустили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области впервые выпустили сборник стихотворений, которые написала осужденная женщина, будучи в колонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, Татьяна Магомбьенова пишет стихи с 2016-го года – с момента, как оказалась в женской колонии.

«После одобрительных отзывов североказахстанских поэтов Василий Коноплев включил в поэтический сборник «Цените жизнь» первые стихотворения Татьяны, наполненные чувством нежной любви к матери, раскаяния и осознания совершенной ошибки. По рекомендациям представителя литературного объединения имени М.Аверина Оксаны Ефремовой, в течение полугода отдел воспитательной работы с осужденной проводил курсы по совершенствованию теории стихосложения», - рассказали в пресс-службе.

Позже администрация учреждения ЕС-164/6 посодействовала в издании отдельного сборника стихов осужденной. Отобрали около 40 наиболее интересных работ, передали на аналитическое обсуждение профессиональным критикам-литературоведам. Когда поэтический материал утвердили, нашли меценатов, которые помогли с изданием сборника.

«Татьяна рассказывает, что воспитывалась в очень порядочной, счастливой семье. Самое горькое чувство стыда за многие ошибки испытывает именно перед родителями. В 20 лет сама стала матерью. Получив образование фотокорреспондента, не стала работать по специальности, занялась предпринимательством. Открыла небольшой бизнес по оказанию парикмахерских услуг. В 2014-м году встретила человека, который повлиял на всю её дальнейшую жизнь. В доме Татьяны нашли наркотики, ей самой предъявили обвинение в сбыте наркотических средств. Приговор - 10 лет лишения свободы», - добавили в пресс-службе.

Дома женщину ждут мама и взрослый сын.