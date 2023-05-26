Сборник популярных казахских песен на китайском языке презентовали в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Пекине состоялась презентация первого сборника переводов популярных казахских песен на китайском языке, включающего в себя 30 известных музыкальных произведений таких выдающихся деятелей нашей страны, как Абай Кунанбаев, Шамши Калдаяков, Алтынбек Коразбаев, Нургиса Тлендиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Перевод песен был осуществлен при содействии Народного издательства музыки известным писателем, бывшим депутатом Народного политического консультативного совета КНР Акбаром Мажитом.

Гостями мероприятия стали представители государственных органов, академической и творческой интеллигенции Китая, казахской диаспоры, а также журналисты китайских и казахстанских СМИ.

В своей приветственной речи посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев особо отметил, что именно через музыку и песни происходит более глубокое восприятие культуры и обычаев между народами. Он выразил уверенность, что данный сборник станет еще одним ярким вкладом в фундамент дружбы и добрососедства между Казахстаном и Китаем. В своем выступлении казахстанский дипломат также поделился планами по организации в текущем году культурных мероприятий в Китае.

Акбар Мажит (1954 года рождения) – один из видных писателей КНР из представителей национальных меньшинств, пишущих на китайском языке. Член Союза писателей Китая с 1982 года, был депутатом Народного политического консультативного совета КНР, трижды становился обладателем Государственной премии КНР, кавалер ордена «Достық» II степени, является автором более десятка книг, в том числе переводов произведений Абая.

Благодаря переводам и творческим изысканиям Акбара Мажита, сегодня китайский читатель и слушатель имеет возможность тесно соприкоснуться и насладиться произведениями выдающихся классиков казахской литературы и известных композиторов.