Сборник материалов газеты «Ак жол» презентуют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 июня в Национальной библиотеке состоится презентация сборника материалов газеты «Ак жол», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

25-томный сборник «Ақ жол» вышел в свет по республиканской бюджетной программе «Социально важная литература» благодаря усилиям депутатов парламентской фракции «Ак жол» и поддержке министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой.

Сборник составлен по личной инициативе общественного деятеля, поэта, члена партии «Ак жол» Ханбибі Есенқарақызы – она проделала огромную работу, собирая материалы газеты в библиотеках и архивах Ташкента, Шымкента, Алматы, Москвы.

В рамках мероприятия будут так же презентованы:

сборник избранных статей и архивных материалов Назира Торекулулы;

воспоминания британского инженера Джона Уилфорда Уорделла «В казахской степи» (на казахском, английском и русском языках);

монография «Әбілмәбет хан әулеті» молодого ученого-историка Армана Ахметова.

В мероприятии примут участие министр культуры и спорта А.Раимкулова, председатель партии «Ак жол» А.Перуашев, депутаты Мажилиса, руководство и сотрудники ЕНУ им.Гумилева, НИИ «Алаш», представители ОФ «Алашорда», авторы книг, составители сборников, переводчики, редакторы.

Время проведения мероприятия: 11 июня в 14:00

Место проведения: Национальная библиотека