Сборник казахских народных сказок представили в Казани

Генеральное консульство Республики Казахстан в Казани презентовало сборник «Казахские народные сказки» на татарском языке, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Тираж перевода сборника на татарский язык составляет порядка 200 экземпляров. В ближайшее время книги поступят в музейные, архивные и выставочные фонды Татарстана.

Фото: Татар Информ

С приветственным словом выступили генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, переводчик, доцент Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета Гульфия Гайнуллина, директор Комитета по развитию туризма г.Казань Дарья Санникова.

Фото: Татар Информ

Участники мероприятия отметили, что в сборник вошли казахские народные сказки, повествующие богатую культуру, обычаи и традиции казахского народа. Народное и литературное сказочное творчество будет способствовать нравственному и эстетическому воспитанию, расширению общего кругозора и познавательного интереса детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Казахские народные сказки являются фундаментом современной культуры, источником нравственной силы и духовности.

Фото: Татар Информ

В завершении презентации 30 экземпляров книг были переданы в мультилингвальный детский сад «Бала сити», обучающий по международной программе.

Кроме этого, были продемонстрированы казахские музыкальные произведения и представлен мастер-класс национальной кухни.

В мероприятии приняли участие главы зарубежных генеральных и почетных консульств, аккредитованных в Казани, государственные и общественные деятели, а также представители деловых кругов, СМИ и казахской диаспоры.