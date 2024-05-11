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    15:45, 11 Май 2024 | GMT +6

    Сборник казахских народных сказок представили в Казани

    Сборник казахских народных сказок представили в Казани
    Фото: kzkazan.ru

    Генеральное консульство Республики Казахстан в Казани презентовало сборник «Казахские народные сказки» на татарском языке, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Тираж перевода сборника на татарский язык составляет порядка 200 экземпляров. В ближайшее время книги поступят в музейные, архивные и выставочные фонды Татарстана.

    Сборник казахских народных сказок представили в Казани
    Фото: Татар Информ

    С приветственным словом выступили генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, переводчик, доцент Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета Гульфия Гайнуллина, директор Комитета по развитию туризма г.Казань Дарья Санникова.

    Сборник казахских народных сказок представили в Казани
    Фото: Татар Информ

    Участники мероприятия отметили, что в сборник вошли казахские народные сказки, повествующие богатую культуру, обычаи и традиции казахского народа. Народное и литературное сказочное творчество будет способствовать нравственному и эстетическому воспитанию, расширению общего кругозора и познавательного интереса детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

    Казахские народные сказки являются фундаментом современной культуры, источником нравственной силы и духовности.

    Сборник казахских народных сказок представили в Казани
    Фото: Татар Информ

    В завершении презентации 30 экземпляров книг были переданы в мультилингвальный детский сад «Бала сити», обучающий по международной программе.

    Кроме этого, были продемонстрированы казахские музыкальные произведения и представлен мастер-класс национальной кухни.

    В мероприятии приняли участие главы зарубежных генеральных и почетных консульств, аккредитованных в Казани, государственные и общественные деятели, а также представители деловых кругов, СМИ и казахской диаспоры.

    Сборник казахских народных сказок представили в Казани
    Фото: Татар Информ

     

    Теги:
    Культура Татарстан МИД РК Национальные традиции Консульство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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