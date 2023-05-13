Сборная юношей Казахстана до 16 лет завоевала «бронзу» в квалификации Juniors Davis Cup

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В национальном теннисном центре Beeline Arena в Шымкенте завершилась квалификация Asia/Oceania Final Juniors Davis Cup. В матче за третье место сборная юношей Казахстана обыграла сборную Таиланда - 2:0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

В стартовой игре Зангар Нурланулы одержал волевую победу 7:5, 6:0. В первой партии казахстанец уступал со счетом 2:5, но смог переломить ситуацию и вырвать победу. Следующим на корт вышел Амир Омарханов, который за 20 минут разгромил соперника – 6:0, 1:0. В начале второй партии соперник отказался от продолжения борьбы.

Напомним, что сборная Казахстана на групповом этапе отбора одержала три победы в трех играх, в четвертьфинале победила шестикратных чемпионов юниорского «Кубка Дэвиса» команду Австралии, в полуфинале уступила Южной Корее и в итоге завоевала «бронзу», победив в матче за третье место Таиланд.

Осенью в испанском городе Кордоба впервые в истории казахстанского тенниса на финальном этапе юниорских «Кубка Дэвиса» и «Кубка Билли Джин Кинг» сыграют и юноши, и девушки сборных Казахстана до 16 лет.