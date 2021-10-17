Сборная юниоров Павлодарской области названа лучшей школьной олимпийской командой

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За годы независимости школьники Павлодарской области завоевали 8 830 наград, в том числе 4 337 бронзовых, 2 767 серебряных, 1 726 золотых, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сборная команда юниоров Павлодарской области названа лучшей олимпийской командой юниоров, завоевав первое место среди областей и городов республиканского значения», - сообщил на специальном брифинге руководитель образования Павлодарской области Динислам Болатханулы.

Он напомнил, что 2021 год для сферы образования региона особенный, так как празднуется 30-летие Независимости Казахстана. За этот период создана мощная система образования, направленная на воспитание талантливых и одаренных детей. Школьники области интеллектом, талантом, упорством сумели показать высокий уровень выступления на различных международных, республиканских олимпиадах и конкурсах.

«За годы независимости школьниками области завоевано 8 830 наград, в том числе 4 337 бронзовых, 2 767 серебряных, 1 726 золотых. В этом году завоевано 245 медалей, в том числе 114 бронзовых, 81 серебряных, 50 золотых, - отметил Д. Болатханулы. - На протяжении 20 лет сборная команда области является лучшей олимпийской командой по результатам республиканской олимпиады школьников».

В 2021 году в составе сборной Казахстана учащиеся школы-лицея № 8 Антон Драганчук и Динмухамед Рахимжанов стали обладателями серебряной медали всемирной олимпиады по физике.

Павлодарские колледжи, по его словам, тоже показывают высокие технические и спортивные достижения на международном уровне.

«Впервые Казахстан получил бронзовую медаль чемпионата «EuroSkills Graz 2021» по компетенции «Веб-разработка», который прошел в австрийском городе Грац. На весь мир прозвучало имя уроженки Павлодарского региона, выпускницы колледжа информационных технологий Дины Афанасьевой, которую вели к победе наши педагоги, - рассказал главный учитель региона. - Это ещё раз доказывает, что у нас самые сильные учителя».

Кроме того, новым чемпионом мира по пауэрлифтингу стал студент колледжа Торайгыров университета Александр Иванов, сообщил спикер.

В 2021 году 187 воспитанников организаций дополнительного образования Павлодарского Прииртышья заняли призовые места на республиканских и международных творческих мероприятиях.

«К примеру, детский коллектив образцовой театральной студии «Маска» образовательно-досугового комплекса «Қайнар» стали победителями среди лучших театральных студий республики. Воспитанники клуба «Антарес» областного Дворца школьников имени М. Катаева приняли участие в республиканском астротурнире в городе Алматы и завоевали общекомандное гран-при, - подчеркнул Д. Болатханулы. - Кроме того, ежегодно проводятся более 100 соревновании спортивной и военно-патриотической направленности с участием 25 тысяч учащихся школ и студентов колледжей».

В школах Павлодарской области открыто 205 кабинетов домбры, в том числе 70 специализированных кабинетов, и действуют 270 кружков домбры, которые посещают 6811 детей.

По словам Д. Болатханулы, юные домбристы региона защищают честь региона и страны на республиканских и международных конкурсах. Например, ансамбль домбритсов «Серпін» Павлодара завоевал гран-при на XVI международном фестивале-конкурсе детско-юношеского творчества «Звезды столицы» в городе Москве.

«С 2016 года в школах области реализуется проект «Шахматы в школе», открыто 265 кабинетов шахмат. Шахматным движением охвачено 14200 учащихся 2-11 классов, - дополнил он. - Результатами проекта является общекомандное первое место в республиканской школьной лиге «Акбозат» на протяжении двух последних лет».