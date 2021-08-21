Сборная Вооруженных Сил РК начала подготовку к «Конному марафону» в Тыве
НУР-СУДТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанские военнослужащие приступили к тренировкам на горном полигоне «Кара-Хаак» в Тыве, где с 22 по 29 августа пройдет конкурс «Конный марафон» в рамках Армейских международных игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Военнослужащие получили штатное оружие, провели пристрелку и приведение полученного вооружения к нормальному бою.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, тренеры команд стараются заранее пройти вместе с участниками полный маршрут, разобрать особенности выполнения упражнения на каждом из участков, чтобы избежать получения штрафных баллов и кругов.
Кроме этого, в рамках подготовительного этапа участники отрабатывают выполнение специальных заданий конкурса: преодоление водной преграды и минного заграждения, конный дозор, организация ночлега и водопоя животных, перевозка вооружения и боеприпасов.
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