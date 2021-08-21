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Сборная Вооруженных Сил РК начала подготовку к «Конному марафону» в Тыве

21 Августа 2021 14:00
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Сборная Вооруженных Сил РК начала подготовку к «Конному марафону» в Тыве

НУР-СУДТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанские военнослужащие приступили к тренировкам на горном полигоне «Кара-Хаак» в Тыве, где с 22 по 29 августа пройдет конкурс «Конный марафон» в рамках Армейских международных игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

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Военнослужащие получили штатное оружие, провели пристрелку и приведение полученного вооружения к нормальному бою.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, тренеры команд стараются заранее пройти вместе с участниками полный маршрут, разобрать особенности выполнения упражнения на каждом из участков, чтобы избежать получения штрафных баллов и кругов.

Кроме этого, в рамках подготовительного этапа участники отрабатывают выполнение специальных заданий конкурса: преодоление водной преграды и минного заграждения, конный дозор, организация ночлега и водопоя животных, перевозка вооружения и боеприпасов.



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#Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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