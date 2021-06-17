Сборная Уэльса одержала победу над Турцией на ЕВРО-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Европы по футболу сборная Уэльса провела свой второй поединок, соперником выступила команда Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Счет в матче первыми открыли валлийские футболисты, на 42-й минуте Аарон Рэмзи с передачи Гаррета Бэйла позволил своей команде выйти вперед. На 61-й минуте шанс отличиться получил и сам Бэйл, но он не смог реализовать пенальти, а уже в добавленное время Коннор Робертс установил окончательный результат. Игра завершилась победой футболистов с туманного Альбиона со счетом 2:0.

Отметим, что Уэльс после сегодняшней победы набрал четыре очка и временно обошел в таблице итальянцев, у Турции в графе набранных баллов — ноль.





