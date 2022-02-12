Сборная США по хоккею выиграла команду Канады на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Сборная США по хоккею победила команду Канады со счетом 4:2 в матче группового турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мужская сборная США по хоккею впервые за 12 лет обыграла команду Канады на Олимпийских играх.

Хоккеисты сборной США после победы над канадцами возглавили группу А, набрав 6 очков. Сборной Канады предстоит игра с командой Китая, а сборная США сыграет с командой Германии. Матчи заключительного группового турнира пройдут в воскресенье.

В число главных фаворитов турнира входят сборные России, Финляндии и Канады. В отсутствии игроков НХЛ сборная США, состоящая из игроков студенческих лиг, воспринимается в качестве «темной лошадки».

В ¼ финала олимпийского турнира выйдут победители трех групп, а также лучшая сборная из числа занявших вторые места. Другие 8 сборных поборются в раунде плей-офф за выход в четвертьфинал.

Олимпийский турнир в Пекине проходит с тремя группами по четыре команды в каждой.

Мужской хоккейный турнир. Состав групп:

А: Канада, США, Германия, Китай

В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания

С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия









