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Сборная США по хоккею выиграла команду Канады на Олимпиаде в Пекине

12 Февраля 2022 13:00
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Сборная США по хоккею выиграла команду Канады на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Сборная США по хоккею победила команду Канады со счетом 4:2 в матче группового турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Мужская сборная США по хоккею впервые за 12 лет обыграла команду Канады на Олимпийских играх.

Хоккеисты сборной США после победы над канадцами возглавили группу А, набрав 6 очков. Сборной Канады предстоит игра с командой Китая, а сборная США сыграет с командой Германии. Матчи заключительного группового турнира пройдут в воскресенье.

В число главных фаворитов турнира входят сборные России, Финляндии и Канады. В отсутствии игроков НХЛ сборная США, состоящая из игроков студенческих лиг, воспринимается в качестве «темной лошадки».

В ¼ финала олимпийского турнира выйдут победители трех групп, а также лучшая сборная из числа занявших вторые места. Другие 8 сборных поборются в раунде плей-офф за выход в четвертьфинал.

Олимпийский турнир в Пекине проходит с тремя группами по четыре команды в каждой.

Мужской хоккейный турнир. Состав групп:

А: Канада, США, Германия, Китай

В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания

С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия





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#Спорт   #Хоккей   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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