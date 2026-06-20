Сборная США одержала вторую победу подряд на ЧМ-2026 по футболу

Сборная США обыграла Австралию во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча группы D завершилась победой американской команды со счетом 2:0. На 11-й минуте защитник сборной Австралии Кэмерон Бургесс отправил мяч в собственные ворота, а перед перерывом преимущество США удвоил Алекс Фримен.

После двух туров американцы набрали шесть очков и единолично возглавляют турнирную таблицу группы D. В активе Австралии — три очка и второе место.

В матче первого тура сборная США разгромила Парагвай со счетом 4:1, а Австралия оказалась сильнее Турции — 2:0.

В заключительном туре группового этапа 26 июня США сыграют с Турцией, а Австралия встретится с Парагваем.

Напомним, групповой этап чемпионата мира продлится до 27 июня. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Полное расписание сегодняшних матчей можно узнать здесь.