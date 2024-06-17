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    00:38, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Сборная Словении сыграла вничью с Данией на Евро-2024

    Сборная Словении сыграла вничью с Данией на Евро-2024
    Фото: UA-Football

    На чемпионате Европы по футболу состоялись очередные поединки в рамках первого тура Евро-2024. Первый ничейный результат зафиксирован в поединке недавних противников казахстанской дружины - сборных Дании и Словении (1-1), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Игра в Штутгарте завершилась вничью 1:1.

    Кристиан Эриксен на 17-й минуте вывел датчан вперед, а Эрик Янжа на 77-й минуте восстановил равновесие. До финального свистка болельщики больше забитых мячей не увидели, хотя у датчан под занавес встречи имелись шансы вырвать победу. Выше всяких похвал действовал вратарь сборной Словении, не позволивший скандинавам завоевать в этом противостоянии три очка. 

    В другой встрече игрового дня Нидерланды одержали волевую победу над Польшей - 2-1.

    Напомним, что в отборочном цикле к текущему чемпионату Европы национальная сборная Казахстана встречалась с этими дружинами и добыла сенсационную победу в домашнем поединке с Данией со счетом 3-2. В гостях наши игроки уступили 1-3. В матчах со Словенией отечественные футболисты потерпели два поражения с одинаковым счетом 1-2. В отборе на ЧМ-2026 нашим игрокам вновь придется помериться силами с этой европейской сборной.

    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 Германия
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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