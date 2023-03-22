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    11:34, 22 Март 2023 | GMT +6

    Сборная Словении прибыла в Астану на матч отбора Евро-2024 с Казахстаном

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Словении сегодня, 22 марта, ранним утром прилетела в Астану, где завтра состоится матч квалификации Евро-2024 с командой Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Спустя более шести часов они приземлились в Казахстане», — отмечает пресс-служба Футбольного союза Словении в подписи к видео с прибытием команды.

    Матч Казахстан — Словения в рамках отбора на Евро-2024 пройдет 23 марта на «Астана Арене». После этой игры подопечные Магомеда Адиева проведут еще один домашний матч — 26 марта против сборной Дании.

    В группе H сыграют Казахстан, Словения, Северная Ирландия, Дания, Сан-Марино и Финляндия.


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