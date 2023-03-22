Сборная Словении прибыла в Астану на матч отбора Евро-2024 с Казахстаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Словении сегодня, 22 марта, ранним утром прилетела в Астану, где завтра состоится матч квалификации Евро-2024 с командой Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Спустя более шести часов они приземлились в Казахстане», — отмечает пресс-служба Футбольного союза Словении в подписи к видео с прибытием команды.

Матч Казахстан — Словения в рамках отбора на Евро-2024 пройдет 23 марта на «Астана Арене». После этой игры подопечные Магомеда Адиева проведут еще один домашний матч — 26 марта против сборной Дании.

В группе H сыграют Казахстан, Словения, Северная Ирландия, Дания, Сан-Марино и Финляндия.