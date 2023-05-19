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Сборная Шымкента стала лучшей на Спартакиаде по художественной гимнастике

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Мая 2023, 13:42
Сборная Шымкента стала лучшей на Спартакиаде по художественной гимнастике Фото: Дирекции развития спорта министерства культуры и спорта РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столичном легкоатлетическом комплексе Qazaqstan завершилась VI Летняя Спартакиада РК по художественной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта министерства культуры и спорта РК.

В личных соревнованиях за награды боролись 54 гимнастки, в групповых состязаниях 12 команд. Отметим, что В Спартакиаде приняли участие лидеры национальной сборной - Елжана Таниева, Эрика Жайлауова, Милана Парфилова.

В упражениях с обручем победительницей стала Елжана Таниева, «серебро» завоевала Милана Парфилова, «бронзу» Айбота Ертайкызы.

Елжане Таниевой не было равных и в упражнениях с мячом. Второй стала Милана Парфилова, третьей Эрика Жайлауова.

В упражнениях с булавой и лентой снова лучший результат показала Елжана Таниева. «Серебро» и «бронза» у Миланы Парфиловой и Эрики Жайлауовой. В многоборье (4 предмета) победу одержала Эрика Жайлауова (115,450 баллов), второе и третье места заняли Милана Парфилова (111,700 баллов) и Баян Қойбақар (102,950 баллов).

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Шымкентске гимнастки выиграли гурпповые и командные соревнования. Остальные места на пьедестале заняли команды Астаны и Алматы.

На открытии турнира участников приветствовали заместитель директора Дирекции развития спорта, главный судья VI Летней Спартакиады Азамат Имашев и руководитель управления физической культуры и спорта города Астаны Самат Жылкыбаев.

«Это очень важный старт для гимнасток. Здесь выступают члены национальной сборной, которые успешно выступили на этапе Кубка мира в Португалии. Впереди чемпионат Азии на Филиппинах и летние Азиатские игры в Китае. Мы надеемся на наших гинасток», - сказал Азамат Имашев.

Общекомандный зачет с 7 золотыми, 5 серебряными и 1 бронзовой медалью выиграли гимнастки Шымкента. На втором месте город Астана (1 золото, 3 серебра, 4 бронзы), на третьем город Алматы (1 золото, 1 серебро, 2 бронзы).

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