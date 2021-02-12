Сборная России победила на старте «Kazakhstan Hockey Open»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Беларуси проиграла свой второй матч на международном хоккейном турнире «Qazaqstan Hockey Open», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня в Нур-Султане белорусы уступили олимпийской сборной России со счетом 4:2. Не смотря на то, что россияне вели в счете — 2:0, сопернику удалось вернуться в игру, но не более того. Сборная России, забив еще две шайбы, одержала победу со счетом 4:2.

В своем первом матче на турнире белорусский коллектив уступил команде Казахстана со счетом 2:5.

Напомним, что 12 февраля сборная Казахстана сыграет выставочный матч со сборной Беларуси, а также следующий матч турнира с Россией.