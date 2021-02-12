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    22:20, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Сборная России победила на старте «Kazakhstan Hockey Open»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Беларуси проиграла свой второй матч на международном хоккейном турнире «Qazaqstan Hockey Open», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сегодня в Нур-Султане белорусы уступили олимпийской сборной России со счетом 4:2. Не смотря на то, что россияне вели в счете — 2:0, сопернику удалось вернуться в игру, но не более того. Сборная России, забив еще две шайбы, одержала победу со счетом 4:2.

    В своем первом матче на турнире белорусский коллектив уступил команде Казахстана со счетом 2:5.

    Напомним, что 12 февраля сборная Казахстана сыграет выставочный матч со сборной Беларуси, а также следующий матч турнира с Россией.


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