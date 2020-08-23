Сборная РК занимает третье место в группе по итогам двух дней Всемирной шахматной олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для казахстанских шахматистов удачным выдался второй день Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в режиме онлайн. Сборная Казахстана одержала командные победы во всех трех встречах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

«В четвертом туре уверенную и красивую игру продемонстрировал юный участник казахстанской сборной Рамазан Жалмаханов, который поставил мат, что на высоком уровне встречается довольно редко, в игре против норвежского международного мастера Хауга Йоханнеса. Счет матча Казахстан - Норвегия 4:2 в пользу казахстанских шахматистов», - говорится в сообщении Казахстанской федерации шахмат.





В следующем, V туре, сборная Казахстана разгромила сборную Франции со счетом 6:0. Стоит отметить, что французская команда представлена на олимпиаде далеко не в самом лучшем составе.

Сенсационной победой казахстанской сборной над лидером группы, сборной Азербайджана, завершился шестой, последний, тур второго игрового дня соревнования.

Начало матча было отмечено быстрой «гроссмейстерской» ничьей, заключенной игравшим белым казахстанским гроссмейстером Рустамом Хуснутдиновым с азербайджанским супер-гроссмейстером, обладателем Кубка мира 2019 года Теймуром Раджабовым. Как выяснилось по окончанию командного поединка, это был предусмотрительный и рациональный ход со стороны шахматиста нашей сборной.





Во встрече с азербайджанской командой блестяще выступили женский международный гроссмейстер Гулисхан Нахбаева и международный мастер Денис Махнев. Последний выиграл свою партию с международным мастером Айдына Сулейманали, победителем престижного международного турнира «Аэрофлот опен - 2020» в категории А. Итоговый результат встречи Казахстан - Азербайджан 3,5:2,5 в пользу казахстанских шахматистов.

По итогам двух дней соревнования наша команда занимает третье место в группе В. Лучшие результаты в команде Казахстана после шести туров группового этапа олимпиады продемонстрировали Денис Махнев и Меруерт Камалиденова - по 3,5 из 4-х возможных, а также Гулисхан Нахбаева - три из трех.





Что касается первого дня соревнования, для казахстанской сборной он начался уверенной победой над командой Словакии. Счет матча Казахстан - Словакия 4:2 в пользу казахстанских шахматистов.





В матче II тура за виртуальной доской встретились нидерландский супер гроссмейстер Аниш Гири и сильнейший казахстанский шахматист Ринат Джумабаев. Победу в этом поединке одержал Аниш Гири. Однако, общий счет матча Казахстан - Нидерланды оказался ничейным 3:3.

В III туре сборная Казахстана, к сожалению, уступила испанской сборной. Счет матча Казахстан - Испания 2,5:3,5 в пользу испанской команды.

Открытием первого игрового дня олимпиады стало выступление юной казахстанской шахматистки Меруерт Камалиденовой, которая была включена в состав команды в самый последний момент и, тем не менее, сумела выиграть две партии из двух.

Отличился также Денис Махнев, который набрал 2,5 очка из трех возможных. По итогам первого дня казахстанская команда занимала пятое место в группе В.