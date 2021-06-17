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    07:32, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Сборная РК по водному поло вышла в четвертьфинал мировой лиги после трех поражений подряд

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по водному поло проиграла третий матч подряд в суперфинале мировой лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанские ватерполистки уступили команде Греции — 11:25. До этого они потерпели поражение в матчах с США (2:20) и Испанией (11:20). Тем не менее, по регламенту турнира, все команды из групп А и В автоматически попадают в 1/4 финала.

    Правда, сборная Казахстана вышла в четвертьфинал с последнего, четвертого места, и там ей предстоит встретиться с лидером группы А — сборной Канады, которая одержала три победы подряд. Матч состоится сегодня. Другие четвертьфинальные пары выглядят так: Россия — Греция, Япония — США, Венгрия — Испания.

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