РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:28, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Сборная РК по теннису сыграет с Южной Кореей в 1/4 финала Juniors Davis Cup

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели завершились матчи группового раунда квалификации зоны Азии к юниорскому командному чемпионату мира. Наши ребята сегодня победили сборную Таиланда со счетом 2:1 и с первого места вышли в четвертьфинал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Завтра казахстанцам за выход в полуфинал предстоит сыграть с командой Южной Кореи. В финальный раунд юниорского Кубка Дэвиса выйдут только три команды.

    «Чтобы сделать предпоследний шаг к цели, казахстанцам завтра нужно непременно побеждать», - отметили в Федерации.

    Ранее наши игроки обыграли команды Вьетнама и Шри-Ланки.


    Теги:
    Спорт Соотечественники Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!