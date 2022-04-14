Сборная РК по теннису сыграет с Южной Кореей в 1/4 финала Juniors Davis Cup

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели завершились матчи группового раунда квалификации зоны Азии к юниорскому командному чемпионату мира. Наши ребята сегодня победили сборную Таиланда со счетом 2:1 и с первого места вышли в четвертьфинал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Завтра казахстанцам за выход в полуфинал предстоит сыграть с командой Южной Кореи. В финальный раунд юниорского Кубка Дэвиса выйдут только три команды.

«Чтобы сделать предпоследний шаг к цели, казахстанцам завтра нужно непременно побеждать», - отметили в Федерации.

Ранее наши игроки обыграли команды Вьетнама и Шри-Ланки.