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    00:38, 16 Апрель 2022 | GMT +6

    Сборная РК по теннису сразится с командой Австралии за третье место в Juniors Davis Cup

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по теннису не смогла пробиться в финал азиатского зонального этапа квалификации Juniors Davis Cup, но шанс впервые выйти в финальный этап командного чемпионата мира у казахстанских спортсменов еще есть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    «Казахстанцы в полуфинале уступили хозяевам корта из сборной Индии со счетом 0:2. Завтра нашим ребятам предстоит сыграть матч за третье место с командой Австралии. В случае победы казахстанская юношеская сборная впервые пробьётся в финальный этап командного чемпионата мира», - говорится в сообщении федерации.

    Напомним, 14 апреля юниоры Казахстана обыграли одну из сильнейших сборных Азии - Южной Кореи на групповом этапе квалификации командного чемпионата мира.

    Теги:
    Спорт Теннис
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