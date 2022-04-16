Сборная РК по теннису сразится с командой Австралии за третье место в Juniors Davis Cup

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по теннису не смогла пробиться в финал азиатского зонального этапа квалификации Juniors Davis Cup, но шанс впервые выйти в финальный этап командного чемпионата мира у казахстанских спортсменов еще есть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

«Казахстанцы в полуфинале уступили хозяевам корта из сборной Индии со счетом 0:2. Завтра нашим ребятам предстоит сыграть матч за третье место с командой Австралии. В случае победы казахстанская юношеская сборная впервые пробьётся в финальный этап командного чемпионата мира», - говорится в сообщении федерации.

Напомним, 14 апреля юниоры Казахстана обыграли одну из сильнейших сборных Азии - Южной Кореи на групповом этапе квалификации командного чемпионата мира.