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Сборная РК по стендовой стрельбе выступит на Азиатских играх в Китае

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Июня 2023, 21:23
Сборная РК по стендовой стрельбе выступит на Азиатских играх в Китае Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана стала победителем на домашнем этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, выиграв командный зачет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чемпионами стали – в смешанном упражнении «трап/микс» Мария Дмитриенко/Виктор Хасянов, личном зачете упражнения «skeet» Асем Орынбай. Еще одно «серебро» также на счету у казахстанцев – в парном упражнении «skeet/mix» на вторую ступень пьедестала почета поднялись Асем Орынбай и Эдуард Ещенко.

Как рассказал главный тренер национальной сборной по стендовой стрельбе Сергей Колос, данный результат послужит важным подспорьем для отбора на Олимпиаду 2024 года в Париже.

«В нашем Кубке мира приняли участие более 350 сильнейших спортсменов мира из 42 стран мира. То есть, алматинский стрелковый клуб имени Александра Асанова собрал всю элиту стрелкового спорта – 80 процентов сильнейших стендовиков мира. Этому есть объяснение, наш Кубок мира являлся рейтинговым турниром, который позволяет поднять свой рейтинг по таблице ISSF и дает возможность получить лицензию по рейтингу на участие в XXXIII летних Олимпийских Играх в Париже. И то, что подопечные нашей Федерации выиграли 2 золотые и 1 серебряную награды – это большая удача, тут как говорится, дома и стены помогают», - сказал Сергей Колос.

По его словам, сейчас наши спортсмены сконцентрированы на подготовке к летним Азиатским играм, которые пройдут в Китае.

«Главные соревнования в 2023 году – это чемпионат мира, чемпионат Азии, и, конечно же, летние Азиатские игры в Китае. Отмечу, что на континенте очень высокая конкуренция. Есть такие сильные команды как ОАЭ, Китай, Южная Корея и Таиланд. Среди женщин можно выделить Асем Орынбай, Зою Кравченко, Ольгу Панарину и Марию Дмитриенко. Причем, последняя одна из мировых лидеров на траншейном стенде, иногда даже «обстреливает» мужчин. В мужской команде надежды на Виктора Хасянова, Алишера Асылбаева, Владислава Мухамедиева и Эдуарда Ещенко», - добавил Сергей Колос.

На прошлой Азиаде в Джакарте-2018 казахстанская сборная по стендовой стрельбе довольствовалась одной бронзовой медалью. Её в копилку сборной принесла Мария Дмитриенко. Сергей Колос надеется, что на старте в Китае казахстанцы смогут добиться впечатляющих результатов.

«Будем надеяться, что в Китае он будет в программе и наши спортсмены в составе 3 человек смогут выиграть «золото». На данный момент у нас расписан весь тренировочный процесс, вся работа идет на результат на АИ. В Китай у нас есть свой план – это 2 медали. Выигрыш на Кубке мира, без сомнения, придаст нашим спортсменам уверенности. Наде понимать, что помимо Азиатских игр в этом году у нас еще есть лицензионный чемпионат мира в Баку. Старт очень важный. Надеемся выступить удачно и надежно. Что касается выступления на Олимпийских играх, то на всех предыдущих главных стартах четырехлетия, Казахстан представлял, как минимум, по одному участнику. В Токио-2020 выступили сразу двое наших стендовиков Зоя Кравченко и Асем Орынбай, это прогресс», - сообщил спикер.

Добавим, Кубок Мира по стендовой стрельбе в Алматы впервые транслировал олимпийский канал OBC, финальные выступления спортсменов можно было увидеть в режиме онлайн на YouTube-канале ISSF (Международная федерация спортивной стрельбы) и республиканском телеканале Qazsport.


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